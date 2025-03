Milei en baja y ahora, deberá mostrar su sangre fría ¿Cinturones para todos y todas?

Habrá sonreído el Presidente durante un par de horas hasta que se dio cuenta que había sido atrapado (¿engañado?) porque el mercado lo manejaban otros y la plata había volado y entonces no tuvo mejor idea que embarrarse del todo declarando en otro posteo su ignorancia sobre el tema. El resultado fue que se rompió el encanto. A partir de ese doble error no forzado, le han aparecido a Milei por delante y en fila todos esos carteles de advertencias locales e internacionales, más de un cisne negro que lo desestabilizaron emocionalmente a él y a todo su Gobierno, sobre todo al triángulo del poder, ya bastante vapuleado por los contactos que han tejido y que día a día van saliendo a la luz no sólo en el caso de $LIBRA (visitas previas a la Rosada), sino en el caso del avión que llegó a Aeroparque con una carga aparentemente no controlada. Una nueva casta ha empezado a tomar forma y eso no pasa inadvertido ni es gratis.