Última etapa de una licitación clave en la gestión de la basura

Respaldo

También concejales oficialistas se sumaron a las opiniones de respaldo acerca de la licitación pública. Ernesto Nagle, jefe de bloque de Peronismo de la Capital, remarcó que “el proceso se está haciendo de acuerdo al reglamento que tiene el Consorcio, que a su vez fue acordado por todos los municipios integrantes”. “Hace 15 años que no se hacían estos procesos, siempre fue por adjudicación directa. No coincido con opiniones que tienen un punto de vista más político que técnico porque, además, en la apertura de sobres firmaron todos los municipios intervinientes y los dos oferentes. Si hubiera algo que no estuviera bien, no lo firmarían todos”, planteó.