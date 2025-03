Cloacas en Juan Bautista Alberdi: los trabajos de la SAT terminarían en noviembre

“Un colapso inminente”

Consultado sobre la demora en la ejecución de las obras, el concejal José Mario Calderón explicó a LA GACETA que desde el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal se formularon numerosos pedidos en los últimos años, sin embargo, no obtuvieron respuestas favorables por parte de la SAT. “En 2020/2021 mantuvimos reuniones con el ingeniero Mario Bravo porque esto es un problema de larga data, tal como lo plantean todos los vecinos. El ingeniero destacó en aquel momento que íbamos a un colapso inminente respecto a las colectoras de la calle Belgrano y Quinteros. Desde la SAT nos daban soluciones parciales; hacían obras, pero no en estas colectoras del microcentro”, resaltó. En otras líneas, el edil destacó que el amparo presentado por los concejales y las manifestaciones de los vecinos hayan servido como impulsores para el comienzo de las obras. “Nosotros no contamos con asesores letrados en el Concejo. pero coincidimos que es bueno tener ese soporte legal y hay que utilizarlo cuando no se recibe respuesta”, comentó.