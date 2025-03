En Alberdi, vecinos reclaman el colapso del sistema de cloacas

Emiliano, dueño de una confitería y quien pidió no publicar su apellido, comentó a LA GACETA que los problemas cloacales afectan a todos los vecinos y en su caso no puede recibir a los comensales debido a la inhabilitación de los baños en su local. “Es muy complicado, por el tema de la salud y por el daño económico que nos están causando. Estamos exponiendo a nuestro personal y a nuestros clientes a enfermedades”, remarcó. El hombre aseguró que no puede cerrar su local gastronómico porque dejaría sin trabajo a sus empleados, pese a que los locales de alrededor decidieron cerrar hasta no ver una solución al problema. “Ayer vinieron al bar unos turistas que andaban de paso, uno era de nacionalidad francesa, y tuve mucha vergüenza al decirles que no podían ingresar al baño. Entras a orinar y se nos vuelve toda la porquería de la calle”, comentó.