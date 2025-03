"Tuve miedo de hacer una boludez", la terrible confesión de un ex defensor de San Lorenzo y Racing que sufrió depresión

Con respecto a aquella situación, recordó que le dijo al psicólogo del club "que no aguantaba más de la cabeza, que tenía miedo porque pensaba boludeces… Me hizo hablar con un psiquiatra y ahí me diagnosticaron con depresión avanzada". Y continuó: "Tomaba dos pastillas y ellos me llamaban todos los días para saber qué pasaba".