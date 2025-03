¿Cómo sobreviven los jubilados con haberes mínimos? "No es posible que no se les pueda dar un aumento"

El abogado previsionalista también desmintió el argumento de que no hay fondos para mejorar los haberes jubilatorios. "La ANSES recibe dinero de 120 impuestos nacionales, además de los aportes de los trabajadores. Además, tiene un fondo de garantía con 26.000 millones de dólares en reserva. Entonces, no es posible que no se les pueda dar un aumento a los jubilados", afirmó.