Cartas de lectores: lamentable

Me tomo el trabajo de responder a la lectora Cristina Ponce (carta “Milei, Piñera y las emergencias”, 13/03), por tratarse de una inocente dama. Para su gobierno, aclaro una vez más, que detesto la política del color que fuere, porque los partidos políticos, amparados por la democracia, en los últimos años solo han servido para generar gastos innecesarios en propagandas, para que personas ambiciosas por vivir del Estado, compitan para acceder a cargos ejecutivos. En cuanto a su crítica sobre la comparación de Milei con Piñera, es obvio, que hasta un niño de escolaridad primaria sabe la diferencia. Creo que la lectora Ponce debería ser una de las personas que pide disculpas por defender al personaje que tenemos en la presidencia. Un energúmeno que fue votado a pesar de que llegó diciendo: soy un “topo que viene a destruir el país”. Cumplió con lo encomendado por anglosajones y llevó al país a un estado de máximo endeudamiento y entregó nuestras mejores riquezas a manos extranjeras, provocó la destrucción de las PyMEs y la venta de territorio argentino, lo que evidentemente ya empezó en la Patagonia. No he visto que la lectora se haya quejado por la estafa efectuada con las criptomonedas que fueron promocionadas por Milei, pero compromete a todo el país. Tampoco critica la discrecionalidad del Libertario para designar funcionarios y acomodar en el gobierno a mujeres que participan en sus fiestas privadas. No he leído que la lectora proteste de que el Gobierno nos toma por estúpidos cuando difunde mentiras sobre los índices de inflación. Todos los días vemos que los precios de comestibles, verduras y hortalizas, aumentan un 50 % cada semana. Debo advertir a la lectora que se contradice porque apela a la frase: “La única verdad es la realidad”, muy de Perón, pero que obviamente no llegó a comprender.