Cartas de lectores: reclamo y violencia

El 12/03 se realizó una manifestación frente al Congreso; el apoyo a los jubilados por el paupérrimo sueldo, fue la convocatoria. Pero la misma fue concentrada por “ hinchas” de fútbol, y en teoría, fueron organizaciones ligadas a los clubes los que convocaron. Sin analizar demasiado, cualquiera podría realizar una asociación entre la propuesta del gobierno de que los clubes tengan derecho a convertirse en Sociedades Anónimas y la poderosa AFA. La violencia desatada, que era una lógica anunciada desde que se supo de la organización de la manifestación, es algo que no se debería naturalizar o encontrar excusas para justificar el accionar de los manifestantes. Heridos, lesionados, golpeados, y una persona grave,es el saldo de la “ protesta”. El derecho a manifestar nunca justifica ni justificará la violencia. La “represión” policial, hasta acá, en cualquier gobierno democrático, sólo se realizó en caso de violencia de los manifestantes. La violencia no es la respuesta, sólo engendra violencia... y creo que ese día fue más que evidente. Somos más que eso los argentinos. Nuestra historia nos enseñó que la sociedad no quiere más guerra... de ningún tipo.