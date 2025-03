Cartas de lectores: ¿Una guerra contratada?

El miércoles se hizo daño al país por más de 7.000 millones de pesos, con la quema de autos, contenedores, vehículos, destrozos de parquizados, veredas y calles, negocios, etc., incluso derivados para atención hospitalaria. Lo notable es que no se vio en esta batalla contra las fuerzas del orden ningún sujeto en edad de jubilado. Todos los “soldados” tirapiedras y/o incendiarios luciendo perfecto estado físico y edad. Bien alimentados, fuertes y veloces como soldado alemán, batallando intrépidamente contra la fuerza policial y algún periodista que pretenda documentar la calculada barbarie para “hacerse oír”. Todo para infundir miedo. “Guarda con los jubilados. Páguenles bien”. Fue el mensaje, calculado para doblegar al Presidente, que esta vez no es kirchnerista. Dejaron un tendal de daños, supuestamente a favor de los jubilados. Pero estos brillaron por su ausencia. ¿Acaso fue una “guerra” contratada? ¿Y...por quién? ¿Con qué fin?