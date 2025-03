Cuál es el presupuesto diario de los países más caros y más baratos para visitar en 2025

A la hora de viajar hay que considerar diversas cuestiones, como el alojamiento, la alimentación, el transporte, etcétera. Y todos estos rubros dependen del presupuesto disponible. Contar con una buena reserva de dinero a la hora de conocer un destino es fundamental para asegurarse un viaje placentero y reconfortante. Pero muchas veces ocurre que los fondos no están a la altura del plan. Para ajustar el dinero al destino es que la compañía de estudios de mercado HelloSafe elaboró un ranking con los países más caros y más baratos de 2025. En Laos, el menos costoso, se necesitan U$S 15 diarios mientras que en Barbados, el que presenta los mayores costos, hacen falta como mínimo U$S 331.