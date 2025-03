Pablo Yedlin, sobre la pelea en Diputados: "La violencia fue en La Libertad Avanza"

El diputado nacional, Pablo Yedlin, se refirió este jueves a los hechos de violencia ocurridos en la Cámara de Diputados durante la sesión del miércoles. "Me parece que no todo es lo mismo. No es verdad que todos fueron violentos. Esto fue un tema estrictamente del bloque de La Libertad Avanza. Un grupo de sus diputados querían dar quórum para armar la comisión de juicio político, y se agarraron a las trompadas con sus propios compañeros para impedirlo", explicó a LA GACETA el tucumano.