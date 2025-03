Simeone mostró su enojo por el penal anulado a Julián Álvarez en la eliminación de Atlético Madrid ante Real Madrid

“La gente se va con el dolor de haber quedado afuera, sin lugar a dudas, porque todos queríamos jugar la final, pero sabiendo que su equipo jugó todo. Hay dos maneras de irse a dormir. Una, diciendo ‘qué mal jugamos, no pudimos hacer lo que teníamos que hacer, no competimos’ y hay otra manera diciendo ‘di todo, loco’ y este equipo lo hizo y se merecía el aplauso que la gente nos devolvió. La gente estuvo todo el partido, desde anoche en el hotel. Fue un día muy bonito, desgraciadamente no nos tocó seguir en esta eliminatoria, pero me voy en paz, perdiendo, pero en paz”, reflexionó Simeone.