Millonaria deuda de cuatro cicitricolas: deben $ 7.000 millones a la Estación Experimental y el caso ya llegó a Corte Suprema

La causa se encuentra a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia a través de un recurso de casación interpuesto por las industrias citrícolas. Las que se encuentran en proceso de discusión son Argenti Lemon, Citromax, Citrusvil y San Miguel. Los directivos de la Experimental confían en que la Justicia le dará la razón a la institución y, por lo tanto, permitirá la capitalización con la deuda generada, durante varios años, por el no pago de la tasa fiscal que, además, abarca al resto de las actividades productivas. En la reunión con el gobernador se informó también que a ese esquema se sumará el Grupo Ledesma que, según las autoridades de la Eeaoc, firmó un convenio de asistencia tecnológica. Voceros cercanos al mandatario provincial señalaron a LA GACETA que no está en discusión la constitucionalidad o la legilidad del cobro de la tasa, sino que ahora se debate cómo y cuándo se pagará la deuda. “Todos tenemos que pagar. Ahora si uno no lo hace, puedo decir que me siento perjudicado. Sabemos lo que representa la Estación Experimental como entidad de investigación y de apuntalamiento productivo que aporta no sólo al citrus, sino también al azúcar, al arándano y a toda actividad productiva que se desarrolla en Tucumán y en la región”, indicó a LA GACETA Jorge Rocchia Ferro, presidente de Compañía Azucarera Los Balcanes.