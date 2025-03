Cartas de lectores: Hogar Agromecánico, Tafí Viejo

En el año 1968 ingresé como preceptor nocturno en relación de dependencia en el Hogar Agromecánico de Tafí Viejo, ubicado donde hoy funciona el Hogar gerontológico San Alberto. El director del Agromecánico era egresado de la Escuela de Aeronáutica de Córdoba, capitán Jaime Paz Zavalía. Esta institución, ejemplo a nivel país, albergaba en concepto de internos a quienes delinquían, con sentencias y/o en trámite; a menores desde 13 a 18 años, con prórrogas de dos años más, que dependían de su conducta, previo informe psicológico, del Director y autorización legal. Caso contrario eran trasladados a la cárcel. Se trataba de un régimen carcelario abierto. Era una finca de citrus con una superficie de 16 hectáreas (con alambrado simple de cuatro hebras). El objetivo de esta institución era recuperar y reinsertar en la sociedad al menor que había delinquido (similar a los ex reformatorios), pero con otros objetivos. En esa época yo estudiaba Medicina y mi horario a cumplir era de 20 hs. hasta las 8, día por medio, lo que me permitió estudiar. La norma funcionaba así: a las 6 hs se despertaba a los internos/menores; se higienizaban; luego desayunaban y a las 7.30 se presentaban a cumplir las tareas asignadas a cada uno, en distintos sectores. Funciones: 1 º Había dos galpones equipados a tal efecto, como criaderos de pollos para consumo, con capacidad c/u de 500 pollos, que se entregaban faenados para vender, cumplidos los 60 días (1,5 kg). 2º Un taller de herrería (soldadura autógena/eléctrica y demás equipamiento). 3 º Taller de carpintería (cierra, garlopa, tupi). En ambos talleres se realizaba el mantenimiento de la institución, supervisado por maestros de especialidad. También se recibían trabajos externos y de vecinos, que servían para la capacitación. 4 º Se destinaron dos hectáreas, como huerta, para consumo interno y se vendía el resto. 5º Había un tractor, rastras de discos, con lo que se hacía mantenimiento de huerta y 14 ha de limones, cuya producción se vendía. 6 º Además, entre los internos se asignaban tareas de limpieza (dormitorios, baños, comedor y ayudantes de cocina). A las 12.30 hs se higienizaban y almorzaban. Receso/descanso. A las 15 hs ingresaban maestros de escuelas primarias, con presencia obligatoria de todos los internos, hasta las 18. A partir de esa hora, esparcimiento y deportes. Había una cancha de fútbol y una de básquet, reglamentarias. A las 20.30 cenaban, luego veían TV (instructivos y deportes). A las 22 pasaban a los dos dormitorios (pabellones). El objetivo de este programa en el día a día y horarios estipulados era tener continuamente ocupados a los internos, gastando sus energías, propias de esa edad, para evitar diálogos y/o ideas de fugas. Interno que se fugaba no regresaba al Hogar Agromecánico. La tarea más difícil y sobre la que se debe estudiar o trabajares la reinserción social, laboral y disciplina adquirida. Difícilmente una empresa/empresario tome como empleado a un ex convicto. Sería necesario que el Estado otorgue un documento a quien cumplió su condena, de manera de facilitar una oportunidad laboral. Debe entenderse que con ese régimen de recuperación el interno descubrió que existe otro estilo de vida honorable. Un sacerdote se ofrecía para celebrar misa todos los domingos en la institución. Para finalizar y reflexionar, una anécdota: en una oportunidad, le digo a un menor interno, Juan: “me enteré de que cumpliste tu condena y mañana vas definitivamente a tu casa”. Juan me contesta: -“yo de aquí no me voy”. -“Eso es imposible, es ley; ¿por qué no te vas a ir?”, le pregunté. Y me respondió:”-porque mi padre es ladrón y mi madre prostit... y si me corren de aquí, voy a delinquir de nuevo y pediré que me manden al Agromecánico”. Confieso que no supe qué contestarle. A mi modesto criterio, la reinserción es un tema más serio que la recuperación de un menor. Nunca entendí por qué una institución que era ejemplo a nivel nacional la tenían que destruir.