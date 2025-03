Cartas de lectores: Milei, Piñera y las emergencias

Que el lector Humberto D'Andrea (carta “Milei, Piñera y las emergencias”, 12/03) nos tenga acostumbrados a su visión sesgada de la realidad, por su evidente postura política, no impide que mi primera sensación ante esas afirmaciones de “inoperancia para asistir... Bahía Blanca...” sea de absoluta perplejidad, asombro y tristeza. Ni el hecho de que el Estado acudió cuando se pudo transitar, por aire o por tierra, en la presencia de las distintas Fuerzas del ejército, los ministerios que corresponden, etcétera; ni el trabajo conjunto (aunque no puedan tolerarse) de los gobiernos nacional y provincial, todo observado a través de los canales de TV, parecieran mostrarle la realidad. Comparar con Piñera en el rescate de los 33 mineros evidencia una absoluta incapacidad de comprensión de la debacle y el desastre que sufre Bahía Blanca. Hablemos de hechos: 30 años de desinversión en infraestructura, barrios que fueron autoconstruyendo los ciudadanos en terrenos anegables (esos desaparecieron) sin que el Estado controlase, etcétera. O las afirmaciones de habitantes hoy que piden que se controlen las donaciones y se aseguren que lleguen (hablemos de hechos: provincia con gobierno peronista las últimas décadas). Y si todos apelamos a la memoria, recordemos Corrientes, devastada por incendios y el gobierno nacional (peronista) acudió cuando la tercera parte del territorio estaba perdido y por el requerimiento de la sociedad. O un gobierno anterior, que ni siquiera dio la cara en las tragedias de Cromañón y de Once (presidencia); o en la inundación de La Plata, que porque no comulgaba con el gobernador Scioli, todo se hizo más complicado. Pero en definitiva, debemos aprender: el control es necesario, la exigencia, inevitable. Controlar el destino de las donaciones y exigir que el dinero destinado a obras en cualquier zona del país también llegue a destino debe ser nuestra tarea como ciudadanos. “La única verdad es la realidad”... aprendamos a analizarla, observarla, sopesarla tal como es, y no como quisiéramos que sea para denostar y defenestrar a un gobierno. La sociedad argentina hoy más que nunca precisa de objetividad y no de ideologías acomodaticias.