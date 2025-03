Cartas de lectores: Todos seremos Jubilados

“¡Nadie se atreva a tocar a mi vieja!” nos decía el gran Pappo ,cantante argentino, y es el lema de la marcha de los miércoles de los jubilados , los que criminalmente son apaleados, humillados , golpeados y gaseados! Muchos no vuelven, porque se murieron, masacrados por un ejército de enmascarados policías, armados hasta los dientes, “poliladrones “, cobardes mercenarios sin alma, corazón ni sentimientos; y sin familia, de otro modo no se puede entender la saña y la maldad con el que atacan a sus propios abuelos indefensos. Como somos un país futbolero, no se quién inventó o reaccionó, creo que fue la hinchada de Chacarita, donde lo hacían jugar de arquero al presidente, que reaccionó y fueron a comprobar y pusieron el grito en el cielo; la reacción fue espontánea, los clubes se empezaron a movilizar, los barrabravas e hinchas se unirán todos los miércoles, apoyarán, bancarán y todos seremos jubilados. Yo pregunto ¿cuándo saldrán los gremios y dejarán de cuidar su “quiosquito” ? ¡Ojo, no estoy incitando a la violencia, pero la violencia engendra violencia! Por favor no jueguen con fuego.