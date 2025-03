Canales y desagües: entre la previsión y la casualidad

El temporal que sacudió a Tucumán el sábado último dejó varios datos para analizar. Por un lado, la sensación de impotencia entre los vecinos de las zonas afectadas, que mencionan que se trata de problemas recurrentes, que se vieron agravados por esta lluvia extraordinaria de 130 milímetros en pocas horas. Por otra parte, el análisis positivo de las autoridades, que atribuyeron a los trabajos realizados en el año y cuatro meses de mandato de la actual administración el hecho de que no hubiera víctimas fatales ni desaparecidos y que no hubiera daños mayores de infraestructura. “En las inundaciones del 2007, con 105 milímetros hubo 5.000 evacuados al desbordar los canales. A 20 años funcionaron -al límite- los canales, donde no hubo evacuados, coordinando con todas las áreas”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. En tercer lugar, el experto en hidráulica Claudio Bravo advirtió que el principal desagüe de la provincia, el Canal Sur, es una estructura débil y eso está diagnosticado desde hace más de 20 años. “Sus losas y muros se rompen constantemente y requiere reformas urgentes”. En ese sentido, dijo que en 2003 se hizo un diagnóstico general sobre el sistema de desagües pluviales y que muchas obras clave siguen sin hacerse.