Las razones por las que Franco Colapinto reemplazaría a Jack Doohan en el corto plazo en la Fórmula 1

Según los medios australianos, el propio Flavio Briatore, asesor de Alpine que fue clave en la llegada de Colapinto, dio a entender que no está garantizada la continuidad de Doohan. “Empezamos el año con Gasly y Jack, lo garantizo. Después de eso, ya veremos durante la temporada. Tengo que ayudar al equipo a llegar a una situación en la que pueda lograr resultados. El piloto es el que tiene que terminar el trabajo de las casi 1000 personas que tiene detrás. Todos trabajan para sólo dos personas. Si uno de los pilotos no avanza, no aporta resultados, entonces lo sustituyo”, había dicho Briatore, declaraciones que desde Australia calificaron directamente de “amenaza”. Además, remarcaron que Doohan fue marginado de gran parte de los compromisos mediáticos de Alpine previos al arranque de la temporada.