¿Quién es Laura Arrieta, la ex azafata a la que vinculan con el gobierno de Milei?

¿Qué dijo Pagni sobre las sospechas en aduana y las valijas de Laura Arrieta?

"Dicen que la semana pasada, apareció un vuelo privado desde Miami, con una señorita, Laura Belén Arrieta, que aparentemente está ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), ése núcleo del que participa mucha gente del Gobierno, con (Donald) Trump, etc, que viajó Milei a Estados Unidos para participar de esas reuniones.

Aparentemente, llegó en un vuelo privado desde Miami, con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parecen que fueron muchas. Y cuando fue el operativo de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) y la Aduana. Ésta es la versión que tiene inquieta a las autoridades de la Aduana: una orden de arriba dijo 'no hay que mirar nada acá'. ¿Pasó? Hay que verificar. Pero en la Aduana lo dan como seguro a esto".