Cartas de lectores: La selección de los ricos

Ciertos jugadores del seleccionado argentino hablan sin saber lo que se vive en la Argentina. El precio de las entradas contra Brasil por las eliminatorias está fuera de la realidad: U$S 500, U$S 400 y U$S 350. Una burla al público argentino; al igual que el hecho de que ningún jugador diga algo. El DT Scaloni habló de que el país está muy bien, cuando él vive en España. Jamás pagaría esos precios, aunque tuviera el dinero. Que Milei y su gabinete disfruten de la Selección. Si Diego Maradona estuviera vivo ya se habría calzado la 10 y habría enfrentado a todos, como aquel día de su despedida, cuando dijo: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.