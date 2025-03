Cartas de lectores: Cochera inundada

Hace dos meses que está inundada la cochera del PH de Santiago 645, lo que hace imposible su uso. La administradora del consorcio dice que realizó numerosos reclamos; sin embargo el problema persiste. La falta de solución a la situación planteada me ocasiona un serio problema sanitario, enorme disgusto y daño económico. Abono puntualmente a la SAT el servicio que esa institución no me brinda. Ruego a las autoridades competentes que con la premura que el caso exige arbitren los medios necesarios, a fin de dar pronta y definitiva solución al problema planteado.