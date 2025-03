VIDEO. Inundaciones en Bahía Blanca: “La gente está devastada, pero agradecemos estar con vida”

Según cuenta, no existe ningún tipo de protocolo para estos tipos de situaciones y que, con sus 41 años, nunca vio una inundación de tal magnitud. Al principio no pensaba que era tan grave, incluso con una de sus compañeras intentaron salir a tomar un colectivo, pero se dieron con la noticia de que ya no estaban en circulación, lo que las obligó a volver al hospital. “Cuando regresamos al subsuelo, el agua ya me llegaba por encima de la rodilla y, al ingresar a Neonatología, me cubría hasta la cintura”, agregó.