Disposición de ARCA: ¿Con cuánto dinero se puede salir del país sin declarar?

Límites y requisitos

En cuanto a los límites y requisitos para salir de Argentina, los viajeros podrán salir del país con dinero en efectivo en moneda extranjera, instrumentos negociables al portador en moneda extranjera y/o metales preciosos siempre que el monto total sea inferior a U$S 10.000. Si el monto es igual o superior a U$S 10.000, el egreso de moneda extranjera e instrumentos negociables en moneda extranjera solo podrá realizarse a través de entidades autorizadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. En el caso de moneda nacional e instrumentos negociables en pesos argentinos, cuando el monto sea igual o superior a U$S 10.000, será obligatorio declararlo ante el servicio aduanero con el formulario OM 2250-B.