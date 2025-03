El inconveniente que se le presentó a San Martín en la previa contra Tristán Suárez

Por su parte, Soraire arrastra una contractura en el cuádriceps de la pierna derecha desde el empate contra Güemes, por lo que quedó marginado del banco de suplentes en el duelo contra el “Milrayitas”. Con ese panorama, en el cuerpo técnico confían en que Pino podrá ser de la partida contra el “Lechero”. No así el ex Banfield, al cual le faltarían unos días de recuperación. Por este motivo, en el cuerpo técnico no acelerarían los plazos.