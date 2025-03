Un canadiense llevó la “10” de Diego Maradona del Mundial 86 a las Islas Malvinas y visitó el Cementerio de Darwin

También habló sobre la famosa “Mano de Dios”, un gol que quedó inmortalizado por haber utilizado la extremidad para vencer a la humanidad del arquero Peter Shilton. "Ese equipo y esa copa le trajo muchas alegrías al país. No todo fue en vano. Ha habido llanto, ha habido lágrimas, pero también ha habido algunas victorias y algunas alegrías. Este es el lugar en donde, después de este recorrido, después de conocer esta historia, por fin puedo sacar de mi bolsillo esta bandera para dejarla en un lugar donde seguramente será apreciada en este territorio. Ojalá que algún día se pueda celebrar el hecho de esta identidad, no solo aquí, sino en cualquier parte, no solo esta, sino cualquier otra, en cualquier lugar del mundo, sin ningún tipo de inconveniente", completó.