¿Por qué después de la lluvia sigue haciendo calor?

Los tucumanos podemos haber comprobado que el sol verdaderamente sale después de la lluvia. El calor intenso no cede incluso luego de una tormenta y hasta consideramos que las temperaturas solo aumentan. Así, las tan ansiadas precipitaciones parecen no surtir efecto en este verano agobiante. ¿Por qué el termómetro no da tregua después del aguacero?