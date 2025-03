Cómo repercute la brecha de género en la calidad de vida de las mujeres

En la vejez se ve que el tiempo de trabajo invertido y la remuneración obtenida repercuten en las jubilaciones. En la Argentina, la exigencia de tener mínimamente 30 años de aportes solo reconoce a aquellos que hayan tenido empleos formales, por lo que los que hayan tenido empleos informales, o las mujeres que se desempeñaron en tareas del hogar no remuneradas quedan por fuera de la ley y no son reconocidas. Esto hace que una buena parte de mujeres, al llegar a la edad jubilatoria, solamente logren acceder a prestaciones jubilatorias mediante una moratoria, programas no contributivos u otros programas de excepción. Cippec detalló que, hasta septiembre de 2024, el 86% de las mujeres en edad de pasar al sector pasivo habían accedido a estos programas. En contrapartida, el número de hombres desciende al 54%.