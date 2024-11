Cuánto falta para alcanzar la igualdad de género laboral, según un estudio

A pesar de los avances en derechos, la equidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral todavía enfrenta grandes retos. ¿Cuánto falta para alcanzar la paridad laboral y qué factores la limitan?



Según el informe "Women in the Workplace 2024" ("Mujeres en el espacio laboral") de McKinsey y LeanIn.Org, al ritmo actual tomará casi 50 años más lograr la igualdad en posiciones de liderazgo (el fenómeno por el cual las trabajadoras no ascienden tanto ni tan rápido como sus colegas varones se denomina "techo de cristal"). Mientras que las mujeres blancas podrían alcanzar la paridad en 22 años, las mujeres de pieles de otros colores necesitarán el doble de tiempo.