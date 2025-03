Con Durso como figura estelar y único aprobado, así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota con River

Rodrigo Melo (3)

No pudo hacer pie en ningún momento. Perdió casi todos los duelos por arriba, y casi no entró en juego. Decidió mal en algunas salidas cuando pedía velocidad. Lateralizó el juego.



Ramiro Ruiz Rodríguez (3)

Entró con la misión de definir el partido. River se había volcado al ataque y los espacios en el fondo se multiplicaban. El delantero monterizo tuvo tres chances y las falló a todas. En la más clara corrió desde mitad de cancha con pelota dominada, pero no se animó a definir.



Miguel Brizuela (-)

No tuvo demasiada participación en el juego. Formó una línea de cinco junto a Ferrari y De los Santos. Fue clave en la expulsión de Simón.



Kevín López (-)

Aportó salida limpia y buenos pases en profundidad.



Lautaro Godoy (-)

No tuvo participación en el juego.