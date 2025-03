Cartas de lectores: ¡Adiós, Doña Delfina!

Como todos los días, a media mañana llega mi “gacetero”, “Kiko” Pérez; excelente y responsable personita especial. Trae el diario y, a modo de pago, se lleva cigarros y una gaseosita. Este viernes lo noté un poco nervioso y apurado: “atendeme rápido, porque no sé que le pasó a mi mamita; estaba bien esta mañana cuando me despertó y me dio la plata para retirar LA GACETA”. Y cómo presagiando lo peor se largó a llorar desconsoladamente. Lo calmé, pero me costó decirle la verdad, su madre había muerto, el cruel destino quiso que esta luchadora se durmiera para siempre en la paz del Señor, cumpliendo con su obligación, y quizá pensando que esta, aunque dolorosa, era la despedida más apropiada para su adorado hijo “Kiko”. Doña Delfina Riveros Cardozo fue un emblema para nuestro diario LA GACETA; lo vendía hasta que cerró la Terminal vieja y continuó en la nueva. De ella heredó el querido “Kiko” este noble oficio de gacetero. Hoy la lloramos y la extrañaremos. A los 91 años nos dejó en el Día Internacional de la Mujer; una mujer simple, humilde, trabajadora, que con poco pasó a ser leyenda. ¡Descanse en paz, doña Delfina! Su barrio 20 de Junio la despide afectuosamente.