Cartas de lectores: La montaña azul

San Javier es una presencia especial para los que habitamos Yerba Buena. Nos acompaña, y quizá sin darnos cuenta nos hemos acostumbrado a mirarlo cada día como quien lo saluda, como quien lo consulta, como quien lo admira. Por eso cuando viajamos sentimos su ausencia en el horizonte. Siempre es el mismo, pero se transforma y nos sorprende cada hora. Puede amanecer dorado o con tintes rosas. Está el cerro tapado por el polvo de agosto, que amanece resplandeciente y con manchones de lapacho después de una lluvia. Está el cerro que se pone melancólico con los misteriosos tonos lilas del tarco de noviembre. A veces lo descubrimos nevado y nos convoca a subir y a jugar, y bajamos con un muñeco helado sobre un papel de diario en el capot del auto para que no se caiga. A la mañana, a menudo está tan encima y tan claro que puede verse cada árbol; al atardecer es solo una lejana silueta azul. Porque es verdad que se acerca y que se aleja y que se mueve y que se traga el sol abruptamente en el ocaso. Si está cubierto, los que saben, te dicen que seguro llueve; lloramos cuando hay incendios porque sentimos que le duele. No nos acostumbremos a dejar de verlo. Por las construcciones y la urbanización ya quedan pocos lugares desde donde podemos observarlo a sus anchas. Quedan pocos, pero todavía existen. Tratemos de conservar esos panoramas. No nos acostumbremos a no ver más nuestra montaña azul.