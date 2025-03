En Tucumán llovió en un día lo previsto para el mes

Calles colapsadas

No obstante, Francisco Domingo Sacaba, monterizo, contó que nunca presenció una tormenta así. “Parecía que no paraba más de llover. En mi barrio las calles estaban colapsadas de agua y en mi hogar, en una de las piezas, el viento movió una de las chapas y mojó toda la habitación. Todos los vecinos debemos tomar conciencia sobre no tirar basura en la vía pública para que no se tapen los desagües y así ayudar a nuestro municipio”, dijo.