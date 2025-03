Cartas de Lectores I: título universitario

No me asombré al leer la carta “Título universitario”, de Nora Abril (08/02) donde egresados narran sus penurias de 100 días para obtener su título sin resultado. A los que les doy una mala noticia: pueden tardar años. En 2024 me propuse ayudar a una joven egresada del secundario que estaba por cursar el último año de un Profesorado (título terciario), la que a esa fecha no lograba obtener su título secundario. Comencé el tortuoso camino y sólo eran excusas o “paciencia”, “le damos otra constancia de título en trámite“. La joven egresó en 2018 del nivel secundario. Después de dos cartas de lectores, entrevista con Supervisor Docente de la escuela secundaria, y la promesa de acciones legales, la joven tuvo su título (con errores en sus datos). Ahora, con respecto a los egresados de la UNT, es muy preocupante leer: “no puede constatar que hayamos culminado nuestros estudios”, refiriéndose al sistema SIU guaraní. Al menos, en el caso anterior, existe el Libro Matriz en las escuelas secundarias, manuscrito, que es al que se recurre para recuperar datos. Otro dato que preocupa: “imposibilidad de emitir una constancia de título en trámite o de finalización de estudios”. Rescato el agradecimiento de los “egresados “(todavía no lo acreditan) a la UNT y la Facultad de Filosofía y Letras, pero no olvidemos que la educación gratuita es por aportes y apoyo de toda la sociedad. Así que considero que la obligación de ser eficiente hasta la entrega del título es obligación sine qua non. En años anteriores la explicación de la demora era que dependía de Nación; hoy, del sistema SIU guaraní. Lo real es que 100 días, en un contexto social en que para la consecución de un trabajo, beca, concurso, etc., todo se complica y empeora sin un título universitario (o una constancia), es una cuestión a resolver por la UNT. Y si Dios sigue atendiendo en Buenos Aires, a pesar de los avances técnicos y el trabajo en redes informático, entonces es momento que busque el modo, la manera, los medios, de asistir en forma independiente a sus alumnos hasta el final. Ya es momento. Este es uno de los malos ejemplos de Estado, por lo que un fenómeno político pudo acceder a la presidencia prometiendo su disolución.