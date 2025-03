El equipo del tucumano Palacios tiene una sola opción para seguir en la Champions League

El técnico de Bayer Leverkusen, Xavi Alonso, consideró que su equipo está en aprietos. No solo porque los alemanes perdieron de locales por 2-0 ante Werder Bremen, sino porque el conjunto que tiene en sus filas al famaillaense, Exequiel Palacios, según el DT tiene una sola opción para el compromiso del martes. "Si no creemos en nosotros mismos, no tenemos ninguna posibilidad", fue sincero Alonso.