El regreso que la Selección Argentina necesitaba

El primer indicio de su vuelta fue el jueves pasado, cuando estuvo en el banco en el partido de Europa League ante el AZ Alkmaar, aunque no ingresó. “Cuando vi el campo de juego, prácticamente me decidí a no arriesgarme con ellos. Un par de días más de entrenamiento y recuperación, y espero que ambos estén en condiciones de jugar”, explicó Postecoglou sobre su decisión.