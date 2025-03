Temporal en Bahía Blanca: Bullrich aseguró que la situación es “absolutamente crítica”

"Habíamos empezado a organizar un comando intersector para ordenar toda la ayuda para Bahía Blanca. Bianco llamó a Francos y me derivó a mí para que le hable. Hablo con Bianco y le aclaré todo. Le dije 'mirá Carlos, hace tres horas que estamos ya en actividad lo que pasa es que no llamamos a secretario de gobierno porque como dice el protocolo arrancamos por la intendencia'. Quizá él cuando dijo que nadie lo había llamado no sabía que todo el protocolo estaba desplegado". "Nosotros ante una tragedia priorizamos a la gente y borramos toda diferencia ideológica", cerró.