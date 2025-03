Santiago Tejedor: “Para hacer crónicas de viajes es clave desaprender y abrirse a lo inesperado”

-Claro. Con los pueblos indígenas en México. Uno de mis libros se subtitula Un viaje imposible a la nación kikapú; el editor se oponía porque eso denotaba una derrota, un fracaso. Es que es así: había momentos en que no entendía lo que me querían decir, ellos no entendían lo que yo preguntaba, y un capítulo del libro se titula entrevistas mudas: esa incapacidad de conexión. La primera vez que llegué a la reserva, Chakoka Anico (el último jefe espiritual y guerrero de esa comunidad) me dijo que estaba prohibido preguntar cómo se casaban, cómo eran los nacimientos y sus rituales cuando llega la muerte. Tres prohibiciones a tres preguntas decisivas. Respeté su voluntad y me perdí la posibilidad de saber tres aspectos clave de una cultura. Creo que los periodistas de viajes, a veces tienen que volver reconociendo que no pueden explicar lo que han visto, que no pueden contar lo que no han entendido. Con los rarámuri (nombre de la comunidad que significa corredores ligeros) en Chihuahua, hubo un instante en que ellos hablaban en su lengua de mí y, pese a que yo lo sabía, no podía hacer nada al respecto. Y eso me preocupaba: sin entender el contexto se puede caer en esa mirada centralista de yo superior occidental. Vengo a juzgar o a prejuzgar lo que vosotros hacen también en un relativismo cultural, pensar que todo ha sido siempre así y por tanto debe seguir siendo demanda de una reflexión específica, de un trabajo de muchas disciplinas.