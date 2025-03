“Ser o no ser peronista”

Cuando se refiere a los llamados “antiperonistas“, mi discrepancia es aún mayor porque el autor repite el argumento cuando afirma que “no existen motivos intelectuales” para ser antiperonista y solo es una cuestión sentimental. En realidad, como dije al comienzo, una parte importante de la ciudadanía no pudo ser adoctrinada por el régimen peronista en sus primeros gobiernos y se opusieron con valentía, pero no por sentimiento gorila, sino porque a mucha gente no le gusta seguir como cordero a ningún espacio político. Ellos criticaron la vida privada del presidente Perón porque era muy dudosa la conducta que tuvo con una menor de edad; no hicieron lo mismo con la conducta privada de Mitre o Sarmiento porque ocurrió casi 100 años antes, y el comportamiento de Alberto Fernández o Milei no tienen la misma gravedad.