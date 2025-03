Elon Musk y un aroma a almizcle

Mucha gente cree que el nombre de una persona determina su personalidad y comportamiento. Por ejemplo, el nombre Marylin Monroe, nacida Norma Jeane Mortenson, ¿qué otra cosa podría ser sino una rubia voluptuosa? O pensemos en Madonna, nacida Madonna Louise Veronica Ciccone, ¿qué otra cosa podría haber tenido sino una imponente presencia en el escenario si hubiera decidido conservar cualquiera de sus otros nombres? En mi caso, mi nombre César a veces me hace comportarme como un emperador y empiezo a dar órdenes a diestra y siniestra. Mi esposa, que es una persona inteligente y sensible, me saca de esta presunción y rápidamente me devuelve a la realidad.