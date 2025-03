El hombre que nunca estuvo allí

En su fantasiosa cronología contó que luego fue trasladado desde Flossenbürg a la prisión de Kiel, donde sería liberado por las tropas canadienses en 1945. Antes, como para un héroe literario, no podían faltar momentos de zozobra. “Una de las cosas que me salvó al estar incomunicado en Kiel fue oír a las gaviotas a la distancia y a los niños de los funcionarios del penal cuando jugaban en un patio vecino. Yo me decía: mientras haya gaviotas sobre el mar y niños que juegan no todo está perdido”. Iría más lejos: en el libro Memoria del infierno, relataba cómo le ganó una partida de ajedrez a un oficial de las SS, anteponiendo su coraje al riesgo de ser fusilado; o de qué manera salvaba la vida de prisioneros robando carbón, incluso convenciendo a checos y franceses para organizar las listas y evitar que miles de deportados fueran enviados a la enfermería, donde les esperaba una muerte segura.