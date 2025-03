Roberto Chuit Roganovich: "Los premios te sirven para recordarte que es posible escribir”

El jurado definió a la novela del Premio Clarín como un artefacto complejo, de “terror ecológico”, “un dispositivo hipnótico cargado de tensión”. Chuit Roganovich reconoce que, con ese tipo de galardones, donde más se gana es en la repercusión: “Y en los cinco palos que voy a cobrar por ganarlo. El premio Clarín puede ser el premio de literatura argentina más prestigioso de nuestro país. Independientemente de si la novela es buena o no, te pone en un lugar de visibilidad y de recepción que no recibirías si publicases de forma independiente. Así que espero que la visibilidad que me dé este premio me permita dedicarme un poco a los talleres de escritura creativa, que es un espacio que disfruto muchísimo, porque la práctica de la escritura suele ser muy solitaria y también muy violenta cuando no sale algo que uno desea y te suele poner frente a tus propios demonios e incapacidades”.