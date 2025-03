La dura reflexión de la arquera de la selección argentina: “No llegamos a cobrar ni un 5% de lo que gana un varón”

El “Santo” le abrió las puertas para ingresar al fútbol grande, pero el camino no fue sencillo. En su casa, al principio la idea de que jugara al fútbol no convencía demasiado. “Tengo ocho hermanos y no les caía bien, pero cuando vieron que era en serio, que era mi sueño, me apoyaron completamente”, cuenta. Hoy, siguen cada partido por televisión y hasta pudieron verla en la cancha con la Selección.