¿Debería abrazar a mi perro? los expertos sugieren que no

En realidad, estos creen que los estamos atrapando. Según la AKC, no pueden escapar de nada que los asuste o los haga sentir incómodos mientras están en tus brazos. Y como los abrazos suelen ir acompañados de miradas directas y de poner nuestra cara junto a la del perro, también pueden interpretar estas acciones como agresivas o amenazantes. No es de extrañar que no disfruten de la sensación de apretón de un abrazo.