Confirman que Gene Hackman murió una semana después que su esposa: ¿qué le pasó al matrimonio?

"Es muy posible que Gene no supiera que ella estaba muerta debido a su demencia, que le hacía no ser consciente de su capacidad de funcionamiento diario normal. No había comido nada recientemente, pero no presentaba signos de deshidratación. Sin embargo, al no haber cámaras en la vivienda, no es posible saber los movimientos que hizo el actor tras el fallecimiento de su esposa", explicó la forense Heather Jarrell.