Un amigo de Gene Hackman reveló las estrictas restricciones que su esposa le imponía

La muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa tomó por sorpresa incluso a sus amigos. Según el testimonio de Barbara Leinham, una amiga de la familia, para el medio People, "Betsy estaba en perfecto estado de salud" y "estaba muy en forma". Mientras que declaró que Hackaman tomaba "un medicamento recetado". "No sabemos qué ocurrió. No sé si se trataba de monóxido de carbono. Dicen que no, pero la puerta estaba abierta y podrían haber estado allí un par de semanas", declaró Leniham.