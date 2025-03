Caso Pelicot: “Queremos que la vergüenza cambie de lado”

El segundo panel que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA en el marco de la conferencia “Lecciones del juicio Pelicot para la justicia: diálogo entre Francia y Argentina” tuvo momentos de mucha sensibilidad. Es que entre quienes expusieron estuvo una mujer, de 46 años, que relató el tormento que vivió durante más de tres décadas, durante las cuales fue abusada y denigrada por su pareja, hasta que decidió denunciarlo. “Tuve una vida llena de miedos y llantos, muchos me dicen que soy una sobreviviente, y a veces no se quien soy, hace tres años que descubro que me gusta y que no, que quiero y que no quiero”, relató Sabrina ante los presentes. “A los 16 años conocí a un hombre que de a poco se apoderó de mí, me dominó, me manipuló, me hizo sentir que no servía para nada. Me separó de mis amigas, de mi familia. Sufrí abusos y golpes, mucha violencia conmigo y con mis hijos. Se normalizó todo hasta que me cansé y lo denuncié”, relató, con voz entrecortada la mujer. El acusado, su esposo, había comenzado a obligarla a mantener relaciones con otros hombres, la filmaba y luego le mostraba los videos a los hijos. Su testimonio fue coronado con un cerrado aplauso de pie de quienes estaban en el auditorio.