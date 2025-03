VIDEO. Gestión de residuos: una concejal asegura que la licitación fue “direccionada”

“Es una una licitación maratónica: se convocó el 25 de febrero y hoy (por ayer) es la apertura de sobres. Y restemos los días que tuvimos de feriado, o sea que tuvieron un total de seis días para llamar a esta licitación, que no es para comprar una resma de papel, que mínimo tenemos tres meses en tiempo”, cuestionó la opositora. “Sin embargo esta licitación del Consorcio Metropolitano nos está llevando seis días. Me llaman la atención las manifestaciones de la intendenta cuando habla de transparencia; yo la verdad que con esta licitación maratónica que se está realizando no veo nada de transparencia sino todo lo contrario, a mí me genera dudas”, insistió.