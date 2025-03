Cartas de lectores: El cambio climático

Mucha gente se pregunta: ¿por qué hace tanto calor? ¿Por qué hay intensas sequías? ¿Por qué en las últimas semanas hubo zonas con lluvias torrenciales? Aunque la superficie terrestre y los océanos son calentados directamente por el sol, no absorben toda la energía. Parte de ella es devuelta hacia la atmósfera, y a su vez es retenida por el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros gases que, como tienen esta propiedad, se denominan gases de efecto invernadero. Así el planeta se mantiene lo suficientemente templado para hacer posible la vida. Pero muchas actividades humanas contribuyen al aumento del efecto invernadero: la quema de combustibles fósiles, la deforestación, los procesos industriales y los residuos urbanos provocan un aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual produce finalmente el calentamiento global. Este no sólo provoca cambios en la temperatura, sino también en el clima total: alteración en los regímenes de lluvias, aumento de desiertos, fluctuaciones en los ciclos agrícolas, derretimiento de los hielos, que sube el nivel del mar y se inundan las zonas costeras. Un mundo más caliente será un mundo más enfermo, por la proliferación de mosquitos, roedores y murciélagos portadores de enfermedades. Las grandes inundaciones remueven aguas cloacales e inducen el cólera; la quema de bosques provoca el éxodo de roedores portadores de enfermedades. Los sectores más pobres de la sociedad serán los más afectados por estos cambios. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tener la capacidad de dar respuestas rápidas. Es imprescindible incentivar el uso de fuentes renovables de energía. El aumento del porcentaje de alcohol en las naftas es un claro ejemplo. Tucumán tiene que producir mucho más alcohol de caña de azúcar, para, mezclado con las naftas, reducir la emisión de gases a la atmósfera. Generar electricidad para venta a la red a partir de biomasa, sol, viento o agua. Incrementar la eficiencia en procesos industriales para reducir la emisión de gases en refinerías, frigoríficos, etc. Tratamiento de efluentes industriales. En definitiva, es imprescindible y urgente tomar medidas para reducir los daños crecientes que crean inquietud en toda la sociedad. Hoy nos quejamos del calor, de la sequía, y de las inundaciones por lluvias torrenciales. Pero las consecuencias futuras, si no se dan proyectos y respuestas con lucidez y responsabilidad, pueden ser mucho más graves.