Trekking nocturno: el encanto de hacer ejercicios bajo las estrellas

Algunos participantes llegan por curiosidad, otros por recomendación de amigos o incluso por consejo médico. Marcela Cañete, quien encontró en esta actividad un refugio para su bienestar mental, relata: “El año pasado mi psicóloga me aconsejó que hiciera alguna actividad física. Encontré este grupo por Instagram y me animé a hacer un viaje de trekking a Jujuy. Así los conocí y me sumé a las caminatas de noche. Voy sola, pero nunca me siento sola. Haces amigos, te divertís, aprendés y el aire fresco de la noche cambia por completo la experiencia”.