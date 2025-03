Por qué la Argentina “desaprovechó” los precios del “oro blanco”

• Desde 2021, 2022 a 2023, el precio del mercado mundial del azúcar blanco tuvo la siguiente evolución, en precios promedios anuales por tonelada: U$S 471, U$S 587, U$S 675, respectivamente. Pero, ¿qué sucedió en los hechos? En ese período el volumen exportado se reducía año tras año: 340.829, 246.841 y 107.172 toneladas, respectivamente. Sucedía algo insólito, no funcionaba la ley de la oferta y demanda por el conjunto de normas fiscales cambiarias y regulatorias. A mayores precios externos las exportaciones caían y los stocks internos crecían, lo que llevo a que recién el año pasado, con un precio de U$S 575 se exportaran 519.591. toneladas con un resultado económico negativo, producto de una acción concertada por las empresas, para evitar que los excedentes destruyan más el precio del mercado interno, el más importante del clúster.